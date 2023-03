Anffas Alta Valdelsa verso i 40 anni La nuova presidente è Flavia Grazi "Qui da sempre il vertice è rosa"

Un’associazione con un vertice sempre in rosa. È Anffas Alta Valdelsa, che in questi giorni ha visto l’avvento alla presidenza di Flavia Grazi dopo aver ricevuto il testimone alla guida dell’ente, che si occupa di inserimenti lavorativi e diritti di giovani con disabilità, da Lucia Semplici. Quest’ultima, nel 2014, aveva a sua volta rimpiazzato nella massima carica Maria Pia Ancilli Petri, che della locale sezione di Anffas era stata anche fondatrice nel 1984. solo un dato da rimarcare a fini statistici? Oppure c’è qualcosa in più da considerare? "Nella nostra realtà si devono affrontare tanti problemi a più livelli – spiega Flavia Grazi – e si sa che le donne davanti alle difficoltà riescono spesso a trasformarsi in leonesse. Questione di sensibilità, senza nulla togliere ad alcuno".

Anffas Alta Valdelsa ha fornito segnali di crescita in un decennio per la qualità dei progetti, per il tipo di attività, per le relazioni con altre associazioni e aziende del territorio. "Sarebbe sufficiente un’occhiata alle cifre – osserva Flavia Grazi – e ricordare per esempio che nel 2013-2014 i ragazzi erano tre e adesso sono ventiquattro, impegnati in laboratori e in iniziative culturali, sportive, ricreative. Per non parlare delle competenze degli operatori: una bella squadra, sui piani professionale e umano". E ancora: "L’organizzazione dell’Anffas Day il 28 marzo – afferma la neopresidente Grazi – una data che per me riveste un significato particolare. Coincide infatti con l’anniversario della nascita di mio padre, Romano. Lucia, che mi ha preceduto, ha svolto un lavoro eccellente e ora mi accompagna nell’avvio del percorso". La parola allora a chi ha appena ceduto il timone: "Il passo indietro? Una mia scelta – rivela Lucia Semplici – dettata da ragioni di organizzazione familiare e di tempo da dedicare a una realtà che comunque continuerà ad appartenermi da membro del Consiglio. Ho quattro nipotini e voglio stare vicina a loro. Per me Anffas è già di per sé una famiglia: oltre al periodo alla presidenza, conto trenta anni di volontariato. Dai ragazzi che frequentano il Centro si riceve il doppio, in termini di amicizia e di affetto, di ciò che si dà. Ringrazio il personale, lo staff, i volontari, insieme all’amministrazione comunale e alle associazioni con le quali Anffas collabora. Flavia è la persona giusta".

Paolo Bartalini