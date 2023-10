"Andare avanti con il dialogo al Policlinico"

"Conosciamo l’insoddisfazione dei lavoratori ma l’inizio della condivisione dell’organizzazione del lavoro è un passo senz’altro positivo", dice Sergio Sacchetti (nella foto), segretario UilFpl Toscana Sudest, dopo l’apertura al tavolo con i sindacati da parte della direzione dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese.

"Il carico di lavoro, da ridistribuire - prosegue –, è conseguenza di parametri assunzionali fermi al 2004: nel frattempo sono comparsi e offerti tanti nuovi servizio, ma di pari passo non sono arrivate le risorse professionali necessarie a coprire quei servizi sanitari. Intanto è positivo che si sia aperto il dialogo con la direzione dell’ospedale, perché i lavoratori hanno il diritto di partecipare all’organizzazione del lavoro, di condividere il percorso dell’Azienda. Il clima di lavoro migliora, pur tra le mille difficoltà, se il lavoro è organizzato bene e tiene conto delle esigenze dei lavoratori, anche quando sussistono condizioni negative ineludibili come la mancanza di personale".

L’atmosfera che si respirava nella riunione del 24 ottobre, dice ancora il segretario Sacchetti, "è stata quella del reciproco rispetto e del dialogo franco ed aperto tra le parti. Come UILFpl abbiamo puntato molto sulla formazione, così come su altre iniziative di coinvolgimento del personale nella intranet aziendale, anche attraverso l’istituzione di una bacheca sindacale, come in uso già in Regione. E apprezziamo il dialogo instauratosi con l’Azienda ed i contenuti scaturiti dal ’tavolo’, pronti a svolgere il ruolo di stakeholder fin dalla prossima riunione del 7 novembre". Il tavolo tornerà a riunirsi per le proposte al Piano sul benessere organizzativo.