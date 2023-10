"Andar per frantoi". Primo olio a Montisi

Tempo di autunno e di andare alla scoperta dei suoi sapori. Non mancano gli eventi, infatti, anche nelle Crete Senesi e in Valdichiana. A Montisi tutto pronto per l’edizione n.22 de "Il primo olio e altro ancora" che andrà in scena dal 28 ottobre all’1 novembre nell’ambito della manifestazione "Andar per frantoi e mercatini" a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Davvero tanti appuntamenti in calendario tra visite guidate, degustazioni, pranzi e cene nelle contrade e nei ristoranti (con l’olio novo protagonista assoluto). Chiese, museo e teatro aperti, un’occasione anche per visitare il grazioso centro storico del paese. Ma non sarà l’unico appuntamento in arrivo. Domenica a Valiano, frazione di Montepulciano, torna la "Camminata tra gli Olivi", evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio in 161 luoghi in Italia. A Valiano ci sarà una passeggiata adatta a tutti, si potrà pertanto ammirare la campagna locale, fare colazione con prodotti locali e "olio novo", scoprire il borgo ma anche assistere ad un mini corso di degustazione di Olio di Oliva a cura di Aicoo (Associazione Italiana Conoscere l’olio di Oliva). Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle ore 9 (con l’inizio delle iscrizioni) nel parcheggio di Piazza della Torre, in prossimità del centro storico. La durata del percorso previsto è di 4 ore circa, per una distanza di 5 chilometri. Pranzo finale con le ricette della tradizione. L’evento vede protagonista la Pro Loco di Montepulciano Aps in collaborazione con Gs Valiano e ha il patrocinio del Comune di Montepulciano.

L.S.