"Andammo nella villetta per prendere una dose"

Non era in tribunale il giovane che vive a Siena accusato di aver ceduto droga. Una sola dose. "Un ventino", come ha confermato al giudice Sonia Caravelli il giovane che si era recato a prenderla nella villetta di proprietà della famiglia dell’imputato, difeso dagli avvocati Parodi e Picci. "Presi la sostanza, una dose", ricostruisce. Un processo per un reato di lieve entità nato, emerge nel corso dell’udienza, da una tragedia avvenuta fra l’11 e il 12 luglio 2021. Qui era stato trovato morto, infatti, un 34enne di Siena, M.M., fuggito da un centro di recupero dove cercava di uscire dal tunnel della dipendenza dagli stupefacenti. Il giovane che quella sera era con lui e che aveva chiamato i soccorsi era finito all’ospedale per aver sbattuto la testa. Indagato dal pm Daniele Rosa, che insieme ai carabinieri intervenne sul posto, la sua posizione era stata archiviata per morte come conseguenza di un altro reato. Dall’analisi dei cellulari condotti dai militari, però, erano emerso un unico episodio di cessione per cui ora è dal giudice. "Andammo lì quella sera – conferma un secondo giovane del posto –, c’era lui con un altro ragazzo che non conosco. Ci facemmo dare la dose".

La sentenza arriverà a giugno, così calerà definitivamente il sipario sulla delicata vicenda che scosse la comunità.

La.Valde.