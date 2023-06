Anda e Bola, Scompiglio torna alla Chiocciola, Maggi, "Rispetto ciò che fanno gli altri"

"Il cavallo Anda e Bola? Sinceramente alle batterie non sono riuscito a vederlo. Era chiacchierato durante l’inverno, dava aspettative un po’ a tutte le dirigenze. Poi dopo era come sparito. Stamani (ieri, ndr) si voleva vedere ma non abbiamo avuto questo piacere", commenta a caldo il capitano Alessandro Maggi mentre arriva nell’Entrone con Scompiglio per la prima prova.

Il fantino evidentemente ci ha visto qualcosa e ci crede.

"Chiaro che qualcosina ci avrà visto altrimenti non sarebbe venuto. Però io faccio sempre conto allo stesso tempo sui rapporti avuti nel corso degli ultimi anni, anche dalla dirigenza che mi ha preceduto".

Maggi vuole dire che hanno pesato anche i rapporti?

"Ritengo di sì poiché si tratta di un cavallo nuovo, tutto da scoprire. Ripeto, pare che galoppi ma vediamolo perché alle batterie non si è visto".

Le scelte dei cavalli hanno lasciato qualche perplessità.

"Va bene, ognuno fa la sua politica. Rispetto ciò che fanno gli altri ma questi devono a loro volta rispettare ciò che fa la Chiocciola"

Remorex e Tale e quale alla fine fuori.

"Quando si vota va rispettata la maggioranza".

Un lotto equilibrato, in fondo?

"Sono sempre abbastanza equilibrati nel senso che c’è qualcuno che magari spicca più degli altri ma nel Palio contano tante cose, dal posto al canape all’avversaria. Diciamo che con la monta di Scompiglio sono aumentate un po’ le quotazioni ma Anda e Bola è tutto da scoprire".

Cosa vi siete detti con Scompiglio

"E’ sempre benvenuto in casa nostra perchè è come se fosse casa sua. Quando vuole venire la porta è sempre aperta".

Com’è stato accolto?

"Quando viene un fantino di questo calibro...".

Il rapporto c’era anche con Gingillo.

"Alcuni cavalli hanno necessità di un tipo di monta e altri di una diversa".

La.Valde.