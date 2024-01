Ancora vandali all’Auser. Portato via un cartello

Non bastava il raid vandalico durante il quale era stata distrutta la macchina usata dall’Auser di Siena per i servizi. Auto che è poi stata ricomprata nel giro di breve perché l’attività di volontariato deve proseguire. "A quanto pare la nostra associazione suscita il peggio in una certa categoria di persone. Questa volta se la sono presa con il cartello che ogni pomeriggio mettiamo e togliamo all’inizio del vicolo per segnalare la nostra presenza. Portato via", denuncia sui social l’Auser. "Rifaremo il cartello – aggiunge l’associazione – come abbiamo ricomprato l’auto". Non è stata comunque sporta denuncia.

Da segnalare in questo fine settimana il buon esito invece dell’apertura straordinaria dello sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura per agevolare i cittadini stranieri nella consegna dei permessi di soggiorno. "Grazie all’impegno dei poliziotti sono stati consegnati i documenti, processati in tempi ristretti, a circa 200 stranieri, di varie nazionalità, in gran parte lavoratori addetti ai vari settori produttivi e relative famiglie residenti in provincia, oltre a studenti del locale Ateneo. Visto il successo, l’iniziativa sarà ripetuta sabato prossimo", spiega la questura.