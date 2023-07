Ancora chiusa la Chiesa delle Sante Flora e Lucilla

Chiusa a fedeli e turisti perché inagibile. Si tratta della Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, il più antico degli edifici religiosi dentro le mura di Torrita che è stata anche al centro di una mozione presentata al Consiglio comunale dal Gruppo consiliare Torrita Bene Comune. Mozione che ha sottolineato la stessa Torrita Bene Comune, è stata "approvata all’unanimità, con un emendamento che non ne modifica tuttavia la sostanza".

Il gruppo, sempre in un post sulla propria pagina Facebook ha aggiunto che "il Consiglio Comunale si impegnerà in tutte le sedi per sollecitare interventi tempestivi, finalizzati alla sua messa in sicurezza ed alla riapertura in tempi rapidi".

I lavori non sono ancora partiti, servirà pazienza, l’intervento sarà importante. La Chiesa è anche motivo di interesse turistico perché al suo interno ci sono dei ’tesori’, a iniziare dalla famosa lunetta di Donatello.

Torrita Bene Comune nella mozione ha parlato di edificio "inagibile perché a rischio strutturale", sottolineando che "si pongono anche problematiche relative alla messa in sicurezza delle opere contenute all’interno, la cui tutela è interesse primario per tutta la comunità".

Nel Consiglio Comunale si era parlato anche di trovare una nuova soluzione per rendere visibili le opere in questo periodo. L.S.