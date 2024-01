Anche Siena piange il Kaiser Franz. L’addio a Beckenbauer, nel 2008 ricevette il Premio Artemio Franchi

Fu una delle serate in cui il grande calcio planò a Siena, nel nome di Artemio Franchi. Quel 7 maggio 2008 Franz Beckenbauer arrivò in città, chiamato dalla sezione Aia e dalla Fondazioni intitolati al grande dirigente sportivo senese, scomparso nel 1983. Un’occasione che ieri è tornata subito in mente alla notizia della scomparsa del Kaiser, il campione tedesco prima sul campo di gioco e poi dirigente calcistico di grande spessore. "Aveva un profilo ideale per ricevere il premio, ricordo che ne fu molto orgoglioso", ricorda Francesco Franchi, figlio di Artemio e animatore della Fondazione. Il premio arrivò a due anni di distanza dai mondiali di Germania del 2006, il cui comitato organizzatore era stato presieduto proprio da Beckenbauer.

Anche lì, come in campo dove è stato tra i più grandi difensori di tutti i tempi, dimostrò capacità e qualità da numero uno. "È stato protagonista in ogni ruolo nel quale è stato impegnato nel calcio – ricorda Franchi – , per noi fu un onore premiarlo. Mi ricodo che aderì con entusiasmo, anche perché aveva vissuto la stagione di mio padre che qui ricordò incontrando l’amico Gianni Rivera. E poi fu entusiasta della città, rimase a bocca aperta per la bellezza della città".

Al premio Franchi negli anni sono passati alcuni tra i più grandi calciatori di tutti i tempi, come Pelè, Cruijff e appunto Beckenbauer. "Un dirigente non solo capace, ma di correttezza e serietà straordinarie, con un’etica impeccabile", afferma ancora Franchi.

Nella premiazione del 2008, oltre a Beckenbauer, il riconoscimento andò a Marcello Lippi (allenatore dell’Italia che vinse proprio i Mondiale del 2006 in Germania), il direttore di Rai Sport Massimo De Luca, il vicepresidente del Coni Luca Pancalli, l’arbitro internazionale Roberto Rosetti, i giovani arbitri senesi Mario Giordano e Nicola Cavini.

"Fu una festa grande per noi e per la sezione Aia, un’occasione davvero molto bella", ricorda ancora Franchi. Ricorrevano i venticinque anni della scomparsa di Artemio Franchi, all’epoca capitano della Torre, che perse la vita in un maledetto incidente sulla Lauretana. Lasciando in eredità la memoria di un dirigente che aveva lasciato il segno nel calcio mondiale, come testimoniavano anche campioni come Beckenbauer.