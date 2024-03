Anche commercianti e Sei Toscana in campo

Anche circa 50 attività commerciali ‘monteranno in sella’. Gli ‘esercizi amici di Strade Bianche’, allestendo a tema le proprie vetrine e offendo proposte personalizzate ai partecipanti alla Gran Fondo e agli accompagnatori. La ‘mappa’ delle iniziative è inserita nel ‘Siena promo box’ e andrà ad arricchire il pacco gara virtuale riservato agli iscritti. Salumi, birre artigianali, pici al ragù bianco di Chianina, ‘energy pack’ a base di ricciarelli e panforte alcune delle proposte, assieme a condizioni particolari per l’acquisto di prodotti. Domani alcuni esercizi si presenteranno anche in modalità ‘White streets’. Il tutto grazie alla collaborazione tra Rcs Sport, Confesercenti e Confcommercio, Comune.

E grazie alla sinergia tra Rcs e Sei Toscana, la Strade Bianche sarà caratterizzata da una forte attenzione all’ambiente, per limitare al massimo l’impatto sul territorio. "La corretta gestione dei rifiuti – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – è una fra le azioni più importanti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità". In Fortezza saranno posizionati punti di raccolta e pannelli informativi e si terranno attività per bambini, il materiale raccolto in maniera differenziata lungo il percorso sarà riciclato.