Ampugnano, il pressing su Enac. I big del turismo chiedono il decollo

Cosa è accaduto dopo il grido di dolore di Carlo Panerai, presidente di Delta Aerotaxi, frustrato dai silenzi dell’Enac che non ha preso in considerazione il suo progetto di sviluppo per l’aeroporto senese di Ampugnano? Qualche investitore importante nel ramo del turismo avrebbe sollecitato l’Ente per l’aviazione civile a esaminare quel progetto e a dare quantomeno una risposta garbata. Perché chi gestisce resort di lusso, chi ha comprato tenute e castelli nelle terre di Siena, chi affitta ville e casolari e si è quotato anche in Borsa, guarda al decollo del piccolo aeroporto, oggi una pista simile a un campo di patate, con estremo interesse.

"Nessuno dell’Enac mi ha chiamato - ci tiene a precisare Panerai - ma il mio progetto resta quello. Siamo pronti a investire 17 milioni di euro su Ampugnano, con progetti a bassissimo impatto ambientale. Perché nulla va sciupato di quell’area. E ribadisco che le potenzialità dell’aeroporto di Siena sull’aviazione generale sono promettenti. Resto convinto che si possa arrivare a oltre 2mila movimenti all’anno, piccoli aerei privati, jet che possono volare da Siena a New York senza scalo, per pochi passeggeri. Con tanta capacità di spesa e benefici per il territorio senese".

Per questo gli imprenditori del turismo sono andati a bussare alla porta del potente direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta. Che li avrebbe ricevuti con molto garbo, confessando loro che qualcosa si sarebbe fatto per lo sviluppo di Ampugnano. Ma che la questione non era tra le sue priorità, visto che Quaranta tra un mese dovrebbe lasciare la direzione generale dell’Enac per dedicarsi a tempo pieno al suo incarico europeo.

Non è una notizia di poco conto. Alessio Quaranta è l’unico che prendeva decisioni in Enac. E basta guardare allo stato dell’arte di Enac Servizi spa, la società creata per aggirare le lungaggini burocratiche e le pastoie di norme che bloccano da sempre l’operatività e le decisioni di Enac. Con una società più agile, le tante risorse nella cassaforte dell’Ente per l’aviazione civile potevano essere spese per realizzare progetti.

Un conto sono le intenzioni, un altro sono le realizzazioni. In oltre due anni di gestione di Ampugnano, Enac Servizi non ha fatto nulla. Nemmeno acquisire tutta la gestione. Del resto è una scatola vuota, è una società che ha solo il presidente e neanche un dipendente. E’ talmente agile da essere impalpabile. Ma visto che Enac dipende dal Ministero per le Infrastrutture, potrebbe cominciare a svegliarsi la politica.

"Per incentivare il turismo di qualità nel nostro territorio servono anche interventi infrastrutturali: l’aeroporto di Ampugnano può essere la leva giusta per intercettare una clientela di lusso. Si parla molto degli effetti del turismo di massa: questa è una proposta per passare dai buoni propositi ai fatti". Così parla Alessandro Pallassini, coordinatore provinciale di Forza Italia per rilanciare il dibattito sul futuro dell’aeroporto.

"Negli anni passati, l’aeroporto di Ampugnano è stato al centro di piani fantasmagorici, caduti puntualmente nel vuoto: dev’essere destinato – sottolinea Pallassini – solo ai voli privati, altre idee non hanno alcuna prospettiva. Se utilizzato in modo, nel rispetto dell’ambiente e delle comunità, può essere un volano di sviluppo per tutto il territorio di Siena".

"Non solo, l’aeroporto di Ampugnano – riflette Pallassini – può servire come scalo di elisoccorso, oltre che come base di appoggio per gli aerei antincendio. In questo modo sarebbe molto strategico per la salvaguardia della montagna senese, fino all’Alta Maremma, territorio estremamente boscoso. Condurrò degli approfondimenti per concretizzare questa proposta”, conclude il coordinatore provinciale di Forza Italia.