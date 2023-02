Amori e sapori I biglietti in prevendita

In pieno svolgimento la prevendita dei biglietti per lo spettacolo ’Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo’, in programma al Teatro del Popolo di Colle il 22 febbraio alle 21. I tagliandi possono essere acquistati al botteghino dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 19.30, oppure on line sul sito anyticket.it. Interpretato da Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia e Giancarlo Ratti, lo spettacolo è ambientato nelle cucine del palazzo del Principe Salina durante il famoso ballo de ’Il Gattopardo’.