Amori, assenze ricordi, passioni I vostri ’Ti amo’

Tantissimi, puri e sinceri. Sono decine i messaggi di San Valentino che ci avete inviato in questi giorni. Coppie all’alba dei loro sentimenti, sposate da quasi mezzo secolo oppure al decimo traguardo di conoscenza. Eccoli tutti qua, in una giornata speciale, dedicata a loro. Perché scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto. E allora scopriamo insieme i vostri messaggi e la sorpresa che molte coppie hanno deciso di regalarsi.

- Tante cose belle, mio dolce amore profondo, immenso. Così reale e corretto come si vuole noi. Auguri al nostro amore’

Siliana Potenza & David Huyn

- Scusaci Papi! Ti vogliamo bene. Ti amo.

- Siamo angeli con un’ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati. Ti adoro e volo insieme a te, Ric (cuccio)

- Quarantasette anni di matrimonio, cinque di fidanzamento. Provo ancora per te quello che ti dissi il primo giorno di cinquantadue anni fa, vicino alla collegiata di Chianciano, Irina. Grazie

Damiano Ristori

- Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout

Contre les portes de la nuit

Et les passants qui passent les désignent du doigt

Mais les enfants qui s’aiment

Ne sont là pour personne.

Chiara per il suo Zillo, appoggiati alle porte della notte

- Due anni senza te, Federico. Manchi, ma so che mi vegli. Ci rivedremo un giorno. E sarà il nostro presente. Quanto pianto oggi, sarà il sorriso di domani. Tua per sempre, Giulia.

- Buongiorno scema, hai visto che sei sul giornale? Prova a dirlo ora che non sei importante. Prova a dire di no per stasera e non te lo perdonerò mai. Ti amooooo.

Ryo

- Dieci anni di te. E pensre che tutto iniziò con un giornale su una panchina. Oggi da un giornale ti ricordo quanto hai stravolto la mia vita. E quanto te ne sono grata. Rita Rinaldi

-Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Manchi amore mio. Vincenzo Chini

- Innamorato come trent’anni fa. Tua la mia colomba, io il tuo ramoscello d’olivo. Ti amo, Greta.