"Amore mio, vieni qua" Ragazzina butta in terra anziano e ruba il Rolex E’ caccia alla ladra

"Amore, vieni qua". L’approccio è stato questo. Ma un anziano senese ha capito subito che c’era qualcosa che non tornava. Tant’è che ha fatto di tutto per allontanarsi ma non c’è riuscito. E alla fine è stato rapinato. E’ successo a Follonica, ieri mattina, poco prima delle 9. L’uomo, che ha 80 anni, sta trascorrendo un periodo di vacanza nella cittadina del Golfo. E stava, come fa ogni mattina, facendo una passeggiata nelle vicinanze del villaggio turistico "Il Girasole", nel quartiere di Pratoranieri quando gli si è presentata davanti una ragazzina, che lo stava seguendo da qualche minuto da lontano, che ha tentato di avvicinarlo ma l’anziano l’ha evitata. La giovanissima però ha continuato in modo insistente nel tentativo di avvicinare l’ottantenne, perchè lo aveva individuato forse come vittima appetibile. Allora ha iniziato a chiamarlo "amore" per farlo fermare ma l’80enne ha provato decisamente ad allontanarsi dopo aver intuito che quell’adolescente aveva un atteggiamento a dir poco sospetto ma non ce l’ha fatta: lei lo ha fatto cadere con una spinta vigorosa sul marciapiede. A quel punto l’azione è stata fulminea: la ragazza, una straniera sicuramente di origine rom, in pochissimi secondi la ragazzina ha sfilato dal polso del pensionato un orologio Rolex ed è scappata facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena da lontano, hanno provato ad intervenire, ma non ci sono riusciti. La ragazza è scappata di corsa per le vie della cittadina del Golfo facendo perdere in breve tempo le proprie tracce. L’anziano è stato soccorso: sul posto è anche arrivata l’ambulanza del 118 che lo ha visitato sul posto e poi la moglie, che è giunta sul posto, lo ha accompagnato al Pronto soccorso. Per lui solo qualche escoriazione alle braccia per la caduta e una bella arrabbiatura per quello che era successo. Per fortuna nessun’altra lesione dovuta all’impatto con il suolo. I carabinieri della Compagnia di Follonica stanno indagando e in queste ore hanno iniziato a visionare l’impianto della videosorveglianza della zona, ma per il momento l’anziano non ha sporto alcuna denuncia.

Matteo Alfieri