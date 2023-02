Ammonimenti e stato laicale, ecco cosa rischiano

La lettera dello studio legale della Diocesi si chiude con un appello all’unità. "Il tutto è ribadito nel desiderio di una ricomposizione secondo la prassi della Chiesa che vuole il bene di tutti: si cerca una via di dialogo che possa far compiere a ciascuno le scelte più giuste per salvaguardare la vocazione di ognuno e il carisma della comunità. Chiaramente nel rispetto di queste disposizioni che, allo stato attuale dei fatti sono quelle in vigore, e di quelle successive che eventualmente saranno disposte dalla competente Autorità, secondo i termini e le procedure previste dal Codice di Diritto Canonico". Ma cosa rischiano le monache e in particolare la madre superiora, Suor Diletta, se non obbediranno al decreto della Diocesi? I prossimi ammonimenti potrebbero arrivare direttamente dall’ordine di cui fanno parte, cioè la Federazione Picena delle Monache Benedettine. Poi, se continueranno a disobbedire, rischiano il ritorno allo stato laicale, cioè la perdita dei voti. Un finale che tutti, a partire dalla Diocesi, vorrebbero scongiurare.