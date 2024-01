Amministrativo (L. 68/99) si offre per impiego

1 AMMINISTRATIVO CERCA LAVORO – Privato residente a Siena cerca lavoro nelle categoria protette L.68/99. Esperienza in attività gestionale ed amministrativa, laurea, ottimo inglese. Contatti: [email protected]

1 AUTOTRASPORTATORE/ICE – Azienda di Monteriggioni cerca autotrasportatore merci con patente C oppure E ed in possesso di cqc per trasporto e consegna delle merci, alimentari e non, presso i punti vendita o tra i poli logistici, compilazione e controllo documenti di servizio, verifica dello stato del carico. Contratto a tempo determinato trasformabile. Contattare [email protected] o 0873/346129

1 IMPIEGATO – Cercarsi a Siena impiegato/a addetto alla gestione delle risorse umane con esperienza, diploma superiore, buone conoscenze informatiche. Contratto a temPo determinato per sostituzione di maternità (circa 9 mesi). Orario full time. Contratto a tempo determinato per sostituzione. Contattare 0577349410 o [email protected].