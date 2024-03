Amministrative, conto alla rovescia. Murlo, si ricandida il sindaco Ricci

Giugno non è poi così lontano e in vista delle elezioni amministrative le novità si fanno più frequenti così come gli appuntamenti pubblici. Una delle ultime comunicazioni arriva dalla Val di Merse. Il Comitato ’Insieme per Murlo’ ha deciso infatti di candidare, per la seconda volta consecutiva, il sindaco uscente, Davide Ricci, che è anche un cardiologo. "La fiducia espressa dal Comitato nei miei confronti è grande, ringrazio tutte le persone che hanno chiesto che mi candidassi nuovamente", ha detto Ricci aggiungendo che "abbiamo dovuto compiere scelte difficili, pure negli ultimi mesi, senza fare facili calcoli elettorali ma per mettere in "sicurezza" il bilancio comunale e quindi il Comune stesso. Saranno i murlesi a esprimersi a giugno ma torno a candidarmi con umiltà e con spirito di servizio, per il territorio in cui sono nato e dove ho sempre vissuto".

Intanto continuano gli incontri con i cittadini in Valdichiana, a Chianciano, Montepulciano, Torrita e Sinalunga si voterà infatti anche per scegliere il sindaco. Grazia Torelli (Lista Civica Chianciano Terme Città Aperta), si presenterà martedì 5 alle 17 all’Hotel Miralaghi di Chianciano, alla presenza delle forze politiche e civiche che sostengono la candidatura. Torelli ha il sostegno di Pd, Psi, Azione, Italia Viva ma è stato fatto anche l’accordo con l’attuale forza di opposizione ’Insieme per Chianciano’ che quindi non avrà un proprio candidato a sindaco. Gli altri candidati, al momento, sono l’attuale primo cittadino Andrea Marchetti, Roberto Esposito e Nicola Bettollini.

A Montepulciano lo sprint finale in vista delle primarie di coalizione del Centrosinistra per Montepulciano (10 marzo) entra nel vivo. Il confronto tra Michele Angiolini (che ieri ha incontrato la popolazione nel corso della cena ad Abbadia alla ’Sala Rinascente’) e Riccardo Pizzinelli, si arricchirà, giovedì alle 21, agli ex Macelli a Montepulciano, di un ultimo confronto pubblico.

A Torrita di Siena, Giacomo Grazi si è ricandidato e giovedì alla Pubblica Assistenza, ore 21, farà il resoconto dell’ultimo mandato amministrativo in un incontro aperto alla cittadinanza. Per la lista civica ’Torrita Insieme’, il candidato sindaco è Diego Canapini, continua intanto a lavorare per un progetto che vuole puntare sulla condivisione e l’ascolto dei cittadini.

Proseguono a Sinalunga anche i ’tavoli di lavoro’ per costruire il programma della coalizione di centrosinistra con il candidato, e sindaco uscente, Edo Zacchei.

L.S.