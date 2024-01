Amministrative a San Gimignano. Il centrodestra lancia Lavecchia: "Sono pronto a mettermi in gioco"

Dal cilindro della politica locale dopo la riconferma alla unanimità nell’assemblea comunale del Partito democratico a San Gimignano della ricandidatura del sindaco uscente Andrea Marrucci per il secondo mandato , ora spunta un nuovo avversario per il centrosinistra, sostenuto da una alleanza di centrodestra. Si tratta di Antonio Lavecchia, 68 anni, imprenditore di San Gimignano nel settore dell’impiantistica elettrica. Le sue origini sono potentine, ma oramai Lavecchia è a tutti gli effetti sangimignanese di adozione, per questo l’imprenditore che sta già formando la nuova squadra che guarda più a destra che al centro e sarà presentata fra qualche giorno all’hotel Relax di San Paolo della nuova ’Lista di centrodestra uniti’.

C’è invece silenzio, o quasi, dalla attuale formazione civica ’CambiAmoSangimignano’ guidata da Federico Montagnani con quattro consiglieri. Da definire se ritorneranno in campo o andranno con la nuova destra di Antonio Lavecchia.

Da imprenditore nel settore elettrico a candidato sindaco un passo enorme.

"Da diversi anni, dopo la mia attività di lavoro e la passione dei motori a quattro ruote, mi sono dedicato per la prima volta a seguire il mondo della politica in Valdelsa nei moderati del centrodestra. Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega mi hanno proposto la candidatura a sindaco della mia città. Confesso che questo mi ha riempito di orgoglio e di responsabilità. In modo particolare devo dire grazie al sostegno di Tiziana Nisini e Francesco Michelotti".

Con quale programma politico?

"Costruire un’alternativa seria e concreta all’attuale amministrazione comunale, sull’esempio del buon governo che il centrodestra a livello nazionale sta portando avanti. Nei prossimo giorni incontrerò persone e associazioni di categoria per illustrare la nostra lista, il programma e ascoltare le istanze della città e dei sangimignanesi".

Politica e sport: c’è un legame?

"Fin da giovane mi sono interessato a praticare l’automobilismo di velocità nelle salite e in pista. Lo faccio da oltre 30 anni e lo sport mi ha dato delle belle soddisfazioni con otto titoli di campione Italiano. Ora mi aspetto un po’ di soddisfazione in politica anche dalla mia città".

Romano Francardelli