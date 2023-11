’Amica donna’ compie 20 anni. Massi: "Da noi anche tante giovani"

Buon compleanno all’associazione Amica Donna. Il Centro antiviolenza, con sede a Chianciano Terme, spegne le prime 20 candeline e si prepara a festeggiare un anniversario importante. Domenica alle ore 18 al Palamontepaschi ci sarà uno spettacolo di musica comica-classica con il "Quartetto Euphoria". Saranno presenti le istituzioni e tutti quelli che hanno collaborato, associazioni e non solo, con questo importante punto di riferimento territoriale, nato nel dicembre 2002 e che oggi conta 22 socie. Tutti potranno partecipare, il biglietto costa dieci euro e l’intero ricavato servirà per sostenere il Centro ed i progetti di autonomia delle donne. L’associazione Amica Donna opera nel territorio della Valdichiana, nei dieci comuni dell’Unione, e svolge una lunga serie di attività: dall’ascolto alla consulenza legale e psicologica, dalle azioni di sensibilizzazione contro la violenza di genere alla progettazione di corsi di formazione per nuove operatrici volontarie. Ma sono solo alcune delle tante iniziative svolte con i telefoni che sono sempre pronti a rispondere ed a fornire aiuto. La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno purtroppo attuale e che non si ferma. E che anche la Valdichiana conosce. "Un quadro complessivo non siamo in grado di darlo - spiega Francesca Massi, avvocato e presidente dell’associazione Amica Donna - ma sappiamo chi si rivolge a noi. Ogni anno abbiamo circa 7585 nuovi accessi e quindi persone che si rivolgono per la prima volta al Centro". Uno scenario che ha visto anche toccare "i 98 accessi nel 2019. Quest’anno siamo a 63 ma statisticamente dopo gli eventi legati al 25 novembre aumentano le richieste di aiuto e anche il periodo natalizio è delicato. Ci sono donne che si rivolgono direttamente al Centro ed altre che vengono a seguito di suggerimento da parte del pronto soccorso, forze dell’ordine e servizi sociali. La rete è importante, da qui nasce anche l’idea dell’evento di domenica dove tante realtà sono state invitate". Negli ultimi anni, nota Massi, "c’è stato un abbassamento di età nelle persone che ci contattano. I maggiori accessi riguardano persone italiane, le nuove tecnologie hanno fatto nascere forme di violenza una volta sconosciute, non c’è più solo quella fisica. Quando abbiamo aperto non erano molte le donne che si rivolgevano a noi ma adesso la situazione è cambiata perché è aumentata la conoscenza di posti concreti con personale formato per affrontare queste tipologie di problemi". Un messaggio da lanciare? "Che si continui a lavorare tutti insieme per la sensibilizzazione".

Luca Stefanucci