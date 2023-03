Amiata, trenta centimetri di neve in vetta. Da oggi si torna a sciare

Da oggi sull’Amiata si torna a sciare. Dopo lo stop, causa carenza neve, le piste tornano (quasi) tutte aperte. Ieri notte sulla vetta sono caduti trenta centimetri di neve che sono andati ad incrementare lo strato, molto sottile, rimasto.

Trenta centimetri in vetta, una ventina ai poli più bassi. Nelle prime ore del mattino la neve si è vista anche nei paesi della zona. Ma, ben presto, si è sciolta. Mentre sulla Provinciale che conduce alla vetta c’è stata necessità dell’intervento dei mezzi spartineve.

La bassa temperatura, sulla cima il termometro è sceso fino a meno otto, è stata la causa di pericolose lastre di gelo. Ma, come accennato, tutto è filato liscio. Torniamo alla odierna apertura della stazione sciistica Quasi tutte le piste dovrebbero essere percorribili. Non si ha certezza sull’apertura stagionale del Crocicchio che, a ieri, non era stato battuto.Si sa, invece, che la Panoramica potrà essere percorribile solo da dopo domani. Neve, e ancora neve. Secondo le previsioni ci saranno ancora copiose precipitazioni.

Non sarebbe la prima volta che, con tutti i benefici del caso (molta più luce del giorno rispetto ai giorni d’inverno pieno) la stagione va avanti fino ad aprile. Magari Pasqua sulla neve, visto che ricorre il 9 di aprile. Gli operatori non si illudono. Sono, questo sì, pronti e consapevoli che quando c’è neve sull’Amiata c’è gente. Tanta ne è attesa anche per questo fine settimana. Per vivere un fine stagione che compensi, almeno in parte, le perdite del periodo natalizio.

Massimo Cherubini