Amiata, temperature a picco. Al lavoro per aprire le piste da sci

Crollo delle temperature (in due ore già di otto gradi); una spruzzata di neve, e i ’cannoni’ che per tutto ieri hanno sparato, lasciano sperare che oggi sull’Amiata si può sciare. Provare un minimo delle emozioni che provano gli amanti di questo sport, ma... c’è l’instabilità del tempo. Secondo il meteo già da oggi l’ondata di freddo lascia spazio alle temperature miti. Quindi gli sforzi degli operatori, le loro speranze e quelle degli amanti dello sci, potrebbero svanire.

"Ma la Isa – come ha dichiarato il suo presidente Stefano Papi – ci prova fino all’ultimo. Questa mattina (ieri per chi legge ndr), dalle quattro alle sei da più due alle Macinaie il termometro è sceso a meno sei. Si sono create le condizioni per attivare l’impianto di innevamento artificiale rimasto in funzione per tutta la giornata". Garanzie che oggi si possa fare una ’sciatella’ non ci sono. Se, come da previsioni, torneranno temperature al di sopra della media stagionale non si sa neppure quando la stazione sciistica potrà, seppur parzialmente, essere aperta.

Pista bianca, qualche centimetro di neve, ma solo nel versante grossetano. Ciò grazie all’acqua presente nell’invaso artificiale di Pratolungo. Destinata ad essere finita presto, salvo che non arrivi almeno la pioggia. Diverso, molto più problematico, il discorso per quanto concerne la pista del Pianello, in vetta versante senese, e quelle che scendono verso il Cantore. In questa area vegetazione imbiancata (gelata l’umidità) ma di neve una spruzzata. Sono entrati in azioni i mezzi spartineve della Provincia, non per liberare le strade ma per spargere sale e prevenire il ghiaccio. La neve non cade dal cielo e, per ora, non si può neppure mettere in funzione l’impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste che gravitano in questo versante.

L’invaso il Bicchiere della Marsiliana è ’fuori servizio’, ma, soprattutto, vuoto. Il laghetto Verde di Abbadia San Salvatore, il vero deposito dell’acqua per i cannoni è a secco. Negli ultimi mesi ha piovuto poco e il laghetto è rimasto vuoto. Una situazione che ha prodotto la paralisi della stazione sciistiche con tutte le conseguenze annesse e connesse. Contro le avversità meteorologiche non ci si può far nulla. Ma se piove, se un po’ d’acqua stagnerà nel laghetto Verde anche a volerla pompare (dal paese c’è una condotta che la porta al ’bicchiere’) non c’è dove depositarla.