Amiata, spiragli positivi. Impianti, carte in regola. Ora verifiche per le piste

Si apre uno spiraglio per gli impianti di risalita del versante senese dell’Amiata. Le autorizzazioni non erano state rinnovate dal comune di Abbadia San Salvatore a causa della incompleta presentazione dei documenti previsti dalla legge. Un rischio presentatosi - come scritto da La Nazione - fin dal settembre scorso. Quando la situazione appariva ingessata. Oggi soffia un vento diverso, di speranza. "Sono cautamente fiducioso – dice Roberto Bechini assessore al turismo – sulla positiva soluzione del problema. Per quanto concerne gli impianti di risalita le carte sono a posto. Ora – aggiunge – gli uffici stanno esaminando quelle relative alle piste da sci. Se tutto sarà in regola, secondo quanto prevede la legge, in pochi giorni si potrà procedere al rinnovo".

In ogni caso, precisa l’assessore Bechini, ci saranno alcune prescrizioni, prima fra tutte che nel periodo estivo la pista del ’Pianello’ sia di libero accesso". Sorge spontanea una domanda: se i documenti per gli impianti di risalita sono a posto, perché non rinnovare intanto le autorizzazioni per la seggiovia? "Perché – precisa l’assessore – sono due cose collegate e indivisibili". Gli amministratori comunali insieme agli uffici stanno lavorando con impegno nella speranza che si possa giungere all’auspicato rinnovo. Lasciare il versante senese della montagna con la pista, proprio quella del Pianello dove normalmente si possono fare le prime e ultime sciate, sarebbe un brutto colpo per tutta la montagna. "Non si tratta – sottolinea l’assessore Bechini – della volontà politica ma delle procedure, del rispetto della normativa". Con la montagna imbiancata - per il momento ci sono pochi centimetri, ma si spera che da qui alle vacanze di Natale di coltre bianca ne cada a sufficienza - il pensiero va, ovviamente, all’attività turistica. C’è tanta speranza che torni l’immagine dell’Amiata innevata con tutte le piste percorribili, se la neve lo consentirà.

"Ad autorizzazioni rinnovate – annuncia l’assessore Bechini – convocherò subito le due società che gestiscono gli impianti. Deve essere ripresentato lo skilift unico. Un abbonamento che valga per tutti gli impianti, per tutte le piste". Poi, aggiungiamo noi, di problemi che potrebbero essere rimasti non affrontati per la vicenda autorizzazioni ce ne sono altri. A iniziare da quello relativo ai costi per sostenere l’impianto di innevamento artificiale. Importante, vitale, per garantire la percorrenza delle piste quando la neve naturale scarseggia.