AMIATA PIANO FESTIVAL 2023, Schubert Segreto al Forum Fondazione Bertarelli

AMIATA

Partito l’"Amiata Piano Festival" edizione 2023 con ’Schubert segreto’ al Forum Fondazione Bertarelli, a Poggi del Sasso. In scena Michele Placido voce recitante e il duo Marco Schiavo, Sergio Marchegiani al pianoforte a 4 mani. Parole e musica per dare vita al testo del musicologo e divulgatore partenopeo Stefano Valanzuolo per scoprire l’opera "Il Sosia. Vita Pubblica e Privata di Franz Schubert, musicista". Sabato primo luglio alle 19 "Salotto D’Antan", concerto del Quartetto Klimt. Con la rara trascrizione di Ferdinand Ries dell’Eroica di Beethoven e Richard Strauss. L’ensemble farà apprezzare una complicità indissolubile in cui ognuno è protagonista indispensabile. Domani si prosegue con gli eclettici Fratelli Mancuso, maestri nel coniugare il folk siculo, pop e musica da film.