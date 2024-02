Amiata Otto Comuni uniti alla Fiera internazionale di Monaco

Le proposte turistiche dell’Amiata, le tipicità della montagna, la storia dei suoi paesi presenti alle più importanti fiere internazionali e nazionali del settore. Una iniziativa promossa dall’Ambito turistico che raccoglie gli otto comuni (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Santa Fiora, Roccalbegna, Piancastagnaio, Seggiano), della montagna. I diversi appuntamenti promozionali sono iniziati con la Free, che si conclude oggi a Monaco di Baviera.

Il primo di una serie di appuntamenti dove si presentano ai tour operator i pacchetti turistici della montagna. "Si tratta – si legge in una nota dell’Ambito turistico – di importanti occasioni che consentono di incontrare potenziali visitatori, buyer e stakeholder ai quali raccontare l’offerta turistica del territorio per quello che è: un paradiso naturalistico dove svolgere tante attività outdoor. I dati delle presenze di turisti esteri sono aumentate un po’ ovunque nei paesi dell’Amiata. L’Ambito turistico, fin dalla sua giovane costituzione decisa dalla Regione Toscana, sta investendo molto sul fronte della promozione".

Dal 5 al 7 marzo, nuovo appuntamento in Germania, a Berlino, per l’Itb - l’Internationale tourismus-borse. "Anche questo è un importante punto di incontro tra domanda e offerta turistica e rappresenta un’occasione per stabilire contatti e instaurare nuove relazioni. Da quest’anno i tre giorni di fiera sono dedicati esclusivamente al commercio dei prodotti". L’11 e 12 marzo l’appuntamento è con Sharing Tuscany, organizzato da Toscana promozione turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale. "Da 14 al 16 marzo saremo – scrive l’Ambito amiatino – a Napoli per prendere parte alla XXVII edizione della Borsa mediterranea del turismo, la più importante fiera b2b del Mediterraneo. Un appuntamento strategico per gli operatori del settore e non solo. In contemporanea, l’Amiata sarà anche a Parigi a Destination nature, in programma dal 14 al 17 marzo".

In programma altri importanti appuntamenti prima del via della stagione estiva/autunnale.