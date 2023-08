Amiata, la mappa dei disagi Dalla Cassia ai centri abitati, viabilità stravolta dalle frane

di Massimo Cherubini

L’area dell’Amiata è quella dove si registrano i maggiori problemi idrogeologici. Numerosi i movimenti franosi che investono strade e territori di questo comprensorio. E proprio l’amministrazione provinciale sta intervenendo, grazie a fondi erogati dalla Comunità europea, per il riassetto. È il caso della strada che da Piancastagnaio scende, passando per Casa del Corto, verso la Cassia. Sotto il centro abitato uno ’storico’ movimento franoso minaccia di bloccare la strada. L’intervento, già progettato dalla Provincia, ha un costo di un milione e mezzo.

A valle vanno impiantati, per 150 metri di lunghezza, pali in cemento armato. Lavori che prenderanno il via nei prossimi mesi e che dovranno concludersi entro la fine del prossimo anno. I lavori potrebbero richiedere delle chiusure temporanee della strada. E sempre entro la fine del 2024 dovranno essere conclusi i lavori sul tratto della Vecchia Cassia. Quelli per mettere in sicurezza due ponti che si trovano in località ’Scaldasole’. Anche qui intervento della Provincia per un costo di un milione e mezzo di euro sempre finanziati dall’Unione europea. Pur avendo progettato gli interventi in modo da eseguirli rapidamente, in alcune fasi dei lavori la strada dovrà essere chiusa al traffico. In altri ci potrà scendere o salire verso Radicofani a senso unico alternato.

Per finire i lavori, già avviati, nel centro urbano di Abbadia San Salvatore. In piazza della Repubblica si interviene per ripristinare la conduttura che, nel gennaio del 2021, provocò una voragine. E sempre ad Abbadia deve essere ancora perfezionato l’intervento realizzato per fermare la frana che, in località Esasseta, stava facendo sprofondare verso valle la strada.