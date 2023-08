Amiata, grave ciclista In prognosi riservata

di Massimo Cherubini

Un ciclista è stato ricoverato in codice rosso a "Le Scotte" per le gravi conseguenze riportate dopo una caduta. E’ ricoverato in prognosi riservata, politraumatizzato e con diverse fratture. L’incidente si è verificato poco prima delle 13 di ieri in località ’Pian della Piscina’, a pochi metri dal confine tra i territori comunali di Abbadia San Salvatore e Castel del Piano. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno constatato le gravi condizioni del 50enne. Per questo è stato attivato "Pegaso 2" che dopo breve tempo è atterrato alle Macinaie. Nel frattempo il ferito è stato stabilizzato, quindi trasferito dove era già atterrato Pegaso. Sul posto non sono intervenuti né i carabinieri, né la polizia municipale. Gli amici, i compagni di pedalata hanno chiamato i soccorsi ma non è stato richiesto l’intervento per i rilievi. Perché, a quanto è dato sapere, il 50enne avrebbe fatto tutto da solo.

Il gruppetto di ciclisti stava scendendo dalla vetta della montagna. Era ormai a pochi chilometri da "La Contessa" e quindi dalle "Macinaie". Una fatale distrazione, un salto sulla strada, tra le ipotesi delle cause che hanno provocato l’incidente. E’ stato anche detto che il ciclista sarebbe uscito, per imboccare la provinciale, da una delle piste di "Bike" presenti nell’anello della montagna. E nel passaggio dallo sterrato all’asfalto ci sarebbe stata la caduta. Invece l’ipotesi più accreditata è che il gruppetto di ciclisti stesse facendo ritorno dalla vetta. Dove erano arrivato per allenarsi e per respirare una boccata d’aria fresca.