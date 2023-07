Amiata, fondi regionali e problemi Necessario un accordo con i privati

di Massimo Cherubini

Dalla Regione arriva un contributo straordinario di quasi mezzo milione di euro per la realizzazione di infrastrutture a sostegno dell’attività turistica. Un contributo straordinario che, all’atto pratico, è un ristorno di quanto non speso dai comuni in un finanziamento precedente. Se non ci fosse stato questo provvedimento la somma non poteva più essere spesa dai comuni della montagna amiatina. Tornano disponibili 478mila euro. Ma le condizioni che rendono difficile spenderli restano. In particolare difficoltà è il comune di Abbadia San Salvatore, che ha elaborato diverse idee per migliorare le strutture a servizio dei turisti (bagni, ufficio informazione, aumento dei parcheggi) inserite le piano ’Non solo neve’ che punta a potenziare i servizi anche per l’attività turistica estiva.

Ma c’è un problema: il comune di Abbadia San Salvatore non ha proprietà nel territorio della montagna. È quasi tutto della società Macchia Faggeta. Se manca l’area non si possono realizzare né i bagni né un ufficio accoglienza. Occorre, quindi, che gli amministratori tornino a cercare una intesa con i dirigenti della società privata per ottenere una concessione delle necessarie aree magari in comodato d’uso per un periodo determinato. Se non c’è terreno non si può far nulla né al primo, né al secondo rifugio e neppure in vetta.

Nel dare la notizia di questo contributo il vice presidente del consiglio regionale, Stefano Scaramelli, ha annunciato anche l’impegno di giungere a sottoscrivere ’Un patto per la montagna’, a partire dagli atti per agevolare espropri di terreni per fini di pubblico interesse. Non solo urge anche definire con chiarezza che ruolo hanno gli impianti di risalita. Possono essere considerati servizio pubblico? "Credo – dice Scaramelli – che con la prossima legge per la montagna tanti, spero tutti, gli aspetti che oggi non definiscono bene compiti e competenze verranno chiariti".