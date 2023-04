Amiata Carabinieri in azione sulle piste

Numeri importanti per il servizio che i carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore hanno sostenuto durante la stagione invernale. Oltre ai normali servizi sul territorio gli uomini del’Arma hanno assicurato la presenza, con carabinieri sciatori specializzati presso il Centro Carabinieri di Selva di Val Gardena, dotati di specifiche uniformi ed equipaggiamenti, nelle aree sciabili della montagna. "Dall’inizio della specifica attività – si legge nella nota – sono state effettuate 110 ore di servizio sulle piste più di 50 interventi, nella maggior parte dovuti a traumi da cadute e scontri, fra sciatori".

I carabinieri sono stati anche tra i soccorritori che hanno portato in salvo cinque sciatori vittime di incidenti autonomi durante le varie discese sulle piste di entrambi i versanti della montagna. "Unanime – afferma il Comando provinciale – l’apprezzamento dei turisti per la presenza dei Carabinieri sulle piste. Non solo per gli interventi di emergenza ma anche per quelli di prevenzione ricordando le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sporti invernali da discesa e da fondo, consultabili sul sito dell’Arma".

Massimo Cherubini