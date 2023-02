Amiata ’bianca’ Resta l’allerta

La neve si è affacciata in provincia, complice anche un brusco calo delle temperature.

Ha iniziato a fioccare sulla vetta Amiata (foto sopra dal profilo facebook Monte Amiata) anche se un nuovo allerta meteo diffuso ieri dava come più probabili precipitazioni intense nella notte. A ’MeteoSiena24’ è stata segnalata una spruzzata bianca a Cornocchio,

nella zona di San Gimignano, ma già ad un’altezza di circa 600 metri.

A provocare danni è stata

in realtà la pioggia caduta ininterrottamente. I vigili del fuoco di Poggibonsi ieri mattina sono intervenuti in via Fra Nicolao dove si sono staccate alcune mattonelle di una palazzina. E’ stato transennato dalla Municipale

e messo nastro bianco e rosso, con fonogramma al Comune. Che è stato inviato anche a quello di San Gimignano a seguito dell’incendio di una canna fumaria. Per via della pioggia hanno ceduto anche un paio di metri di un muretto lungo la strada nel comune di Castelnuovo Berardenga.