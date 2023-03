Ambulanze notturne in bilico Incontro fiume con il dg dell’Asl Servono almeno 100mila euro

di Massimo Cherubini

Soluzione non facile quella che occorre per evitare che la Misericordia di Abbadia San Salvatore interrompa i servizi di emergenza urgenza nelle ore notturne. A servizio dei cittadini di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e Radicofani, ma anche di altri comuni limitrofi. Nel tardo pomeriggio di ieri il direttore della Asl Antonio D’Urso ha incontrato il Governatore della Misericordia di Abbadia congiuntamente ai sindaci dei quattro comuni più direttamente interessati al grosso problema. Un incontro protrattosi a lungo perché il problema è di non facile soluzione.

Trovare almeno 100mila euro anno che occorrono per tenere in equilibrio i bilanci della Confraternita non è facile. Per ovvi motivi: dalla crisi finanziaria che investe la sanità al fatto che la Regione ha già integrato, con ulteriori sei milioni di euro, i contributi da destinare alle Misericordie. E, par, che il vero nodo della questione stia proprio su questo aspetto. La ripartizione fatta non ha tenuto conto di quelle Misericordie che hanno meno volontari e, di conseguenza, maggiori costi anche per le coperture dei servizi chiamati ad assicurare.

Molte delle Misericordie che operano nel territorio regionale non hanno problemi di bilancio. I conti tornano perché hanno la possibilità di avere un numero maggiore di volontari, perché i tragitti da percorrere, il territorio da coprire, è più imitato. La Misericordia di Abbadia San Salvatore lo scorso anno ha operato con solo 56 volontari, di questi molti disponibili, o applicabili, solo ad alcuni servizi Insomma il problema non è, come detto, di facile soluzione nonostante l’impegno dei vertici della Asl e dell’attenzione dei sindaci. C’è chi, vedi la lista civica di minoranza "Abbadia Futura" chiede al sindaco, al comune, di trovate i soldi. C’è chi, come il sindaco di Piancastagnaio, si è detto pronto a sostenere il servizio con le ambulanze della Misericordia del suo paese. Una dichiarazione che registra l’intervento della segreteria del Pd di Piancastagnaio e anche di quella di zona dell’Amiata. "La situazione -si legge nella nota - è non solo economicamente, ma anche politicamente, delicata. Con la diminuzione della spesa sanitaria nazionale, in termini percentuali rispetto al Pil, decisa dall’attuale Governo Nazionale, in Toscana si potrebbe innescare, a nostro avviso, un processo pericoloso che potrebbe far saltare quella collaborazione stretta tra Pubblico e Volontariato che per la Toscana è stata una scelta politica fondamentale. Una scelta vincente, per le Amministrazioni, per il Volontariato, per i cittadini. Un fiore all’occhiello per qualità ed empatia del servizio, in Italia e in Europa. C’è oggi qualcuno che vuol far saltare il tavolo, rompere l’equilibrio? Ci vuole in Amiata una collaborazione forte, un tavolo di confronto, schietto, rapido e proficuo tra ASL, Amministrazioni Comunali e Misericordie, un impegno comune a vantaggio del nostro popolo".