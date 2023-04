Ambulanza notturna "Riunire subito il tavolo"

A oggi il servizio di urgenza emergenza notturno, assicurato dalla Misericordia di Abbadia San Salvatore, non ha subìto interruzioni. Questo grazie all’incontro tenutosi tra le parti a inizio settimana. Sul tema, che resta di grande attualità, intervengono il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, e la capogruppo della Lista Civica ’Abbadia Futura’ Cinzia Mammolotti. Vagaggini, dopo aver espresso soddisfazione per l’impegno del dg dell’Asl Antonio D’Urso ad aprire un tavolo di confronto per cercare una soluzione alle criticità lamentate dalle associazioni di volontariato, sottolinea di aver esposto le problematiche legate alla logistica. "Il dg ha accolto con interesse le soluzioni che il Comune con le associazioni di volontariato ha trovato per risolvere le questioni più urgenti, prima tra tutte quella del trasporto dei malati oncologici, economicamente sostenuto dal Comune, nei luoghi di terapia". ’Abbadia Futura’ giudica "un’iniziativa indispensabile la convocazione del tavolo": "Occorre mantenere alta l’attenzione, serve l’impegno delle istituzioni, in primis della Regione".

Massimo Cherubini