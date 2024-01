Ambrosione, il ’gigante’ sul verrocchio

Non era facile celebrare, viste le rivalità, con una mossa perfetta la sua diciottesima presenza sul verrocchio per l’Assunta. Secondo posto assoluto in 130 anni di mosse. "So benissimo che Guidarini è irraggiungibile, con le sue 28", le parole di Bartolo Ambrosione dopo la Carriera dell’Assunta 2023. Anzi, ha sempre ribadito che il suo obiettivo era di fermarsi al momento giusto. Potrebbe essere il Palio numero 20? "E’ bello sperarlo. Adesso c’è un po’ di tempo per riflettere. Innanzitutto per capire se anche le dirigenze delle Contrade lo vogliono", la sua risposta a caldo. Ci sono state settimane dunque per metabolizzare il tema mossiere. C’è chi ha ribadito, anche negli ultimi giorni, che è persona di valore e di esperienza, da ricofnermare. Altri ne riconoscono la grande professionalità anche se quel chiamare la rincorsa ad entrare non è piaciuto, specie se fra i canapi c’è una rivale. Appare chiaro a tutti che – prima o poi – la questione del ricambio generazionale riguarderà anche il ’gigante’ del verrocchio, con i suoi 18 abbassamenti, Bartolo Ambrosione. Ed è bene delineare una strategia. Argomenti sul tavolo ieri sera, a partire dalle 21.30, dei capitani al Magistrato delle Contrade. Una riunione lunga in cui però, questa la sensazione, alla fine la sintesi sarebbe stata di bussare alla porta del mossiere più longevo della storia dell’ultimo ventennio di Palio per verificare la sua disponibilità. E comunicarla al Comune. Se si vuole individuare il dopo Ambrosione (che può entrare in scena anche più avanti) bisogna pensare a chi ha le doti per raccogliere un’eredità complessivamente così pesante. Iniziando magari ad osservare. Da lontano.

La.Valde.