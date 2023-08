Ambrosione, appello ai fantini "Conto sulla vostra collaborazione Rivali? Sono pronto alle sorprese"

Ambrosione negli ultimi Palii ha ritrovato quasi sempre lo stesso lotto di fantini. Niente debuttanti. Più possibilità dunque di stabilire un’intesa e collaborare?

"Ci conto molto. Perché più vado avanti e più comprendo che da solo non si combina nulla. C’è bisogno di intesa, la stessa che ho completamente sentito a luglio. Anzi, vorrei ringraziare i ragazzi di Provenzano che con il loro atteggiamento hanno aiutato molto anche me. Spero che se pure le condizioni cambieranno, un po’ di questo atteggiamento possa esserci anche ad agosto".

Nonostante la presenza di sei rivali?

"Con quelle occorre fare i conti ma se esiste la giusta collaborazione, se c’è l’atteggiamento corretto, sono positivo".

Le avversarie saranno vicine almeno due volte durante le prove.

"Non so se si manifesteranno più nelle prove, più la sera del Palio. Devo essere pronto alle sorprese. Però conto molto, ripeto, sull’atteggiamento dei fantini".

Quando è arrivato qui la prima volta il Protocollo era ancora alle prime battute. Adesso tutto è cambiato.

"Cerco di concentrarmi il più possibile sull’atteggiamento dei cavalli fra i canapi. Sono molto meno interessato a come affrontano una curva, alla sua forza. Semmai più attento alla sensibilità nei confronti di chi gli sta vicino, se magari uno è più fragile".

Scompiglio dopo luglio si lamentava dei richiami ricevuti dal mossiere: in fondo aveva la rivale fra i canapi.

"Capisco perfettamente. E lo ringrazio perché in un tempo ragionevole è entrato. Ma avevo veramente paura che quella bella situazione che si era creata per qualche minuto potesse sfuggire. Egoisticamente ognuno deve cercare di sfruttare il più possibile i momenti opportuni per lui. Molto spesso quelli che lo sono per me non lo sono per una Contrada. Sono le regole del palio, forse la ragione che lo rende così magico".

La.Valde.