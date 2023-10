Amadori, dirigente arrestato: furti per quasi 30 milioni

Cesena, 8 ottobre 2023 – Ha suscitato scalpore la notizia pubblicata dal Resto del Carlino dell’arresto avvenuto giovedì scorso di un ex dirigente della logistica del Gruppo Amadori, che avrebbe messo in piedi un meccanismo grazie al quale avrebbe sottratto all’azienda prodotti per un valore ingente, si parla di quasi 30 milioni. Detta così potrebbe sembrare un cifra esagerata, ma bisogna considerare che si tratta di una percentuale infinitesimale (meno dello 0,002%) del fatturato 2022 di Amadori (oltre 1,7 miliardi di euro), e che forse la sottrazione di prodotti andava avanti da tempo.

Amadori, che ha uno stabilimento anche nel comune di Monteriggioni ed è assistita dall’avvocato Enrico De Martino, ha diffuso ieri questa nota: "L’azienda ha appreso dalla stampa dell’arresto che è stato effettuato e ribadisce la propria posizione di parte lesa e offesa sull’intera vicenda. L’azienda aveva già avviato da tempo una verifica interna, tuttora in corso, che aveva portato la scorsa settimana all’interruzione del rapporto con il collaboratore. Al contempo, l’azienda conferma il suo pieno supporto alla procura della Repubblica (di Forlì-Cesena, ndr ), perché venga fatta immediata chiarezza e piena luce sulle condotte che sembrano emergere dalle indagini".

Nel pomeriggio Amadori ha diffuso un secondo comunicato: "Ad integrazione della nota, l’azienda rileva che, dalle prime verifiche interne, e con riserva di ulteriori approfondimenti, il danno stimato ad oggi per Amadori sarebbe sensibilmente inferiore rispetto a quanto riportato dalla stampa" .

Il dirigente era stato licenziato lunedì scorso, all’esito degli accertamenti interni effettuati in base ai crescenti ammanchi di merci che risultavano prodotte, ma non fatturate. Le risultanze avevano convinto l’azienda a presentare una denuncia. Ora le indagini cercano di verificare l’ipotesi che all’uomo facesse capo un’organizzazione per sottrarre la merce e smerciarla in punti vendita e mense compiacenti che acquistavano i prodotti Amadori a prezzi ridotti e senza Iva, rivendendo poi ‘in nero’. Negli uffici della logistica Amadori (e non solo in quelli) c’è un’atmosfera tesa: tutti sono consapevoli che il dirigente aveva nella sua rete dipendenti che lo aiutavano a evitare i controlli, ma nessuno sa chi siano. Le indagini continuano.