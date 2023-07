Altri giorni di cassa integrazione Tante le incognite per Whirlpool

In arrivo una nuova tranche di cassa integrazione per i 296 lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Siena: le date preannunciate sono il periodo compreso tra il 19 e il 30 luglio, mentre in viale Toselli si registra un colpo di scena. La direttrice dello stabilimento, Anna Merlino, se ne va perché trasferita altrove. Quindi i sindacati sono in attesa di conoscere il nome di colui che la sostituirà. Ma i rappresentanti dei lavoratori sono ansioni anche di esaminare il piano industriale di Arcelik, alla luce dell’operazione di merger con Whirlpool. Il gruppo turco punta a rassicurare l’Italia e la triplice in merito alle future strategie di mercato, ma il timore di Cgil, Cisl e Uil è che possano crearsi delle sovrapposizioni in termini di produzione tra i diversi stabilimenti dell’area Emea (Europa, Medioriente e Africa) con conseguenti tagli ai posti di lavoro. Tale preoccupazione è condivisa anche dal Governo Meloni, che intende attuare il golden power per tutelare il futuro del marchio Whirlpool e dell’industria di elettrodomestici in Italia. Il tutto, in attesa che l’Antitrust europeo si pronunci (probabilmente in autunno) sul progetto di newco tra Arcelik e Whirlpool. Insomma, tante le incognite che gravano sullo stabilimento di viale Toselli.

C.B.