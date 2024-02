Altre quindici telecamere: "Sicurezza al primo posto"

Una quindicina di nuove telecamere per potenziare il sistema di videosorveglianza, consentendo alla Municipale di monitorare in maniera ancor più capillare la viabilità e la sicurezza del territorio. Sopralluogo alle nuove postazioni dell’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, Enrico Tucci, con l’assessore allo Sviluppo digitale, Giuseppe Giordano, e Sergio Corbini, responsabile dei Servizi informatici e reti del Comune. Le installazioni recenti riguardano l’incrocio tra via di Calzoleria e vicolo del Viscione, la rotatoria di Ruffolo (in corrispondenza della caserma dei Vigili del fuoco), viale Mengozzi (Isola d’Arbia), piazza del Sale, la zona della piscina di piazza Amendola, via Tolomei (Acquacalda), la frazione di Sant’Andrea a Montecchio, l’intersezione tra via Celso Cittadini e via Fiorentina, l’incrocio tra viale XXV Aprile e via Bruno Bonci, la rotatoria tra viale Sclavo e viale Bandinelli, la rotatoria tra viale Bandinelli e via Riccardo Lombardi, l’incrocio tra viale Diaz, via Biagio Di Montluc e viale Sauro, l’intersezione tra via Simone Martini, viale Sardegna e via Maitani, l’incrocio tra viale Mazzini, via Don Minzoni e via Lippo Memmi, l’intersezione tra strada di Pescaia e via Esterna Fontebranda. In totale sono 346 le telecamere comunali installate sul territorio, che consentono all’amministrazione di operare nella viabilità, nella pubblica sicurezza e nel controllo del territorio.

"Le nuove installazioni – ha sottolineato Tucci – rispondono alle esigenze di controllo di punti sensibili che, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, andiamo a monitorare con più attenzione. La videosorveglianza, unita al controllo in presenza delle forze di polizia, è uno strumento fondamentale per impedire che esistano ‘zone franche’ nel territorio comunale".

"L’impegno costante dell’amministrazione – ha evidenziato Giordano – è offrire alla Polizia municipale e agli altri organi di pubblica sicurezza un aiuto fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati, così come supportare il controllo della viabilità e il monitoraggio delle principali vie d’accesso alla città. Le nuove telecamere consentono di visionare nuove aree e avere un quadro ancor più completo in caso di necessità".