Altre perdite d’acqua a Staggia e Bellavista

Ancora perdite di acqua provocate dalla rottura delle tubazioni della rete idrica a Poggibonsi. Nella mattinata di ieri ce ne sono state due: una a Staggia e l’altra a Bellavista. Sono stati gli stessi abitanti a segnalare il problema alla municipale che ha avvertito Acque spa. Episodi analoghi sono accaduti anche di recente e regna un certo malumore tra i residenti, visto che spesso per riparare i guasti viene interrotta l’erogazione di acqua, con disagi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Per dare una risposta efficace alle continue perdite causate dalla rottura delle tubature Acque spa ha effettuato negli ultimi anni importanti interventi, investendo molti soldi. La rete idrica è stata rifatta in gran parte sia a Poggibonsi che nelle varie frazioni, ma ancora il problema non è stato risolto, anche se la situazione è notevolmente migliorata. Per alzare il livello di approvvigionamento idrico a Poggibonsi e in Valdelsa, Acque spa ha programmato un investimento di 30 milioni di euro. Un maxi progetto per prevenire la siccità riguarderà anche la Montagnola con nuovi serbatoi, nuove tubazioni, nuovi centrali.