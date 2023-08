Altre due auto nel mirino dei ladri Tentato furto vicino alla discoteca

di Marco Brogi

‘Topi di auto’ scatenati. Dopo i due furti a Poggibonsi nella notte tra mercoledì e giovedì, ieri pomeriggio i ladri hanno preso di mira due macchine parcheggiate nei pressi del Vanilla, la discoteca di Monteriggioni. Hanno tentato di forzare la sportello, ma invano. Qualcuno o qualcosa deve averli disturbati, visto che sono stati costretti ad andarsene in tutta fretta senza riuscire a prendere nulla.

Il Vanilla è nelle immediate vicinanze della zona industriale, ma vicino ci sono molte case. Di conseguenza, l’arrivo dei carabinieri non è passato inosservato e la notizia dei raid nella auto si è diffusa rapidamente. Le indagini per risalire agli autori dei tentati furti vanno avanti su tutto il territorio, come del resto quelle per individuare i responsabili dei due furti messi a segno a Poggibonsi, nei pressi dell’Accabì, la struttura polifunzionale ricavata nell’ex ospedale Burresi.

In questo caso a indagare è la polizia municipale del comando cittadino, avvertita da uno dei due proprietari delle macchine. In una era stato rubato lo stereo, nell’altra il navigatore satellitare. I malviventi, a differenza di quanto accaduto a Monteriggioni, stavolta non sono andati troppo per il sottile, rompendo il finestrino dello sportello anziché forzarne la serratura. I ‘topi di auto’, tuttavia, a questo giro rischiano grosso. A Monteriggioni e a Poggibonsi, infatti, in gran parte del territorio comunale sono in funzione da tempo le telecamere, che potrebbero averli ripresi mentre erano in azione. Come accaduto altre volte in passato. Soprattutto a Poggibonsi, dove da pochi giorni sono operative altre trenta telecamere. Adesso è salito a 185, complessivamente, il numero di impianti di sorveglianza dislocati in città e su territorio comunale. Sono installate in oltre trenta - trentasette per la precisione - aree specifiche, tra cui anche la zona del vecchio ospedale, teatro dei due furti nelle auto.

Gli occhi elettronici, comunque, sono all’opera anche nel territorio di Monteriggioni e nelle immediate vicinanze del Vanilla, dove è avvenuto l’altro raid ai danni delle auto parcheggiate. Come dire, insomma, che una delle priorità dei carabinieri della compagnia valdelsana e della polizia municipale del comando di Poggibonsi sarà acquisire quanto prima le riprese delle telecamere per ricavarne elementi utili alle indagini, che proseguono ininterrottamente anche con un altro obiettivo: accertare eventuali collegamenti tra questi episodi.