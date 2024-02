Altre dieci telecamere. Gaiole è più sicura

Il territorio di Gaiole in Chianti sarà più sicuro. Il Comune ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo ‘Sicurezza 2024’ che prevede l’installazione di dieci impianti di videosorveglianza in cinque aree strategiche. Le telecamere saranno acquistate grazie ad un contributo regionale di 15mila euro. La spesa totale prevista è di 21.655 euro e i rimanenti 6.555 mila euro li stanzierà direttamente il Comune. "Occorre promuovere interventi di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali quali effrazioni, furti e danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, abbandono di rifiuti – spiega l’amministrazione comunale – Di conseguenza, intendiamo procedere all’implementazione dell’attuale sistema di videosorveglianza per innalzare i livelli di sicurezza e le condizioni di vivibilità urbana attraverso tutta una serie di attività a difesa della comunità locale e nel rispetto delle norme che regolano la vita civile". Il progetto esecutivo ha già avuto l’ok del Comune, i soldi ci sono e quanto prima saranno istituite le 10 telecamere sulle cinque aree di ripresa. L’installazione sarà a cura di Terrecablate.