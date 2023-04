Alto rischio per le colture I recenti capricci del meteo possono essere un pericolo

I capricci del clima e le gelate di questi giorni di avvicinamento alla Pasqua. Ripercussioni sulle colture in Valdelsa? "Un abbassamento notevole nelle temperature, senza dubbio, ma un quadro che nel complesso appare sotto controllo per il territorio. Anche per merito degli imprenditori agricoli che, attraverso tecniche come le potature tardive per esempio nelle viti, riescono a contenere i danni che di solito possono derivare da eventi atmosferici a volte difficilmente preventivabili. A illustrare il quadro è Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena. "Contraccolpi? Un po’ a macchia di leopardo nel circondario - spiega Solfanelli - e tutto sommato niente di stratosferico, almeno per adesso. Per avere un’idea più precisa della situazione e delle conseguenze sull’area geografica, occorrerà comunque attendere qualche giorno. I cali più bruschi nella colonnina di mercurio si sono verificati in questa settimana tra mercoledì e giovedì e tra giovedì e venerdì, nelle fasce orarie più vicine all’alba. Nello specifico, un quadro che definirei non drammatico per San Gimignano, mentre Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, nei fondovalle di zone più basse, hanno forse subìto qualcosa in più in termini percentuali, sempre stando alle primissime impressioni del periodo. Non è stato, evidentemente, un bell’avvio di stagione primaverile. D’altra parte eravamo a conoscenza di segnali di allarme, che si sono in ogni caso rivelati di minore intensità rispetto a quanto in origine paventato riguardo a eventuali perdite di raccolto". Le speranze per il domani in ambito economico giungono dal settore dell’enologia, alla luce degli esiti confortanti della grande manifestazione di Verona... "Usciamo da un ottimo Vinitaly - rimarca in conclusione per Coldiretti Siena il direttore Solfanelli - ed è grazie ai viticoltori, capaci di affinare sempre di più le pratiche della produzione, che il Chianti e la Vernaccia hanno offerto una brillante immagine agli occhi degli addetti ai lavori e degli appassionati dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo fra gli stand di VeronaFiere". L’annuale prestigiosa rassegna, tornata a pieno regime, ha fatto registrare circa 93mila presenze nella quattro giorni di questo inizio aprile.

Paolo Bartalini