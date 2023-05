"Alta velocità, Siena sia rispettata" Confcommercio e Confesercenti contro l’indicazione per Rigutino

"Giani può spiegarci su che basi preferisce Rigutino per la nuova stazione Mediaetruria?". Dopo la replica della presidente dell’Umbria, Donatella Tesei, anche Confcommercio e Confesercenti Siena intervengono sulle dichiarazioni del presidente toscano Eugenio Giani, che ad Arezzo ha affermato di preferire Rigutino come nuova stazione dell’Alta velocità. In ballo ci sono anche una soluzione mediana più vicina all’Umbria (ma sempre nell’aretino), nella zona di Creti-Farneta, e una in provincia di Siena alle Tre Berte.

Il presidente Giani ha espresso la propria preferenza quando ancora, come ha ricordato Tesei, deve riunirsi per la prima volta il tavolo tecnico tra le due Regioni e soprattutto i tecnici di Rfi, dove dovrà essere presa la decisioni sull’eventuale collocazione.

Le associazioni di categoria senesi, per questo, non hanno gradito le dichiarazioni di Giani. "Sosteniamo da tempo che questo importante investimento debba essere attuato perseguendo l’equidistanza tra i territori interessati e abbiamo anche dimostrato come Farneta sia più baricentrica rispetto a Siena e Perugia, oltre che ad Arezzo – proseguono – ci stupisce decisamente questa fuga in avanti del presidente della Regione (tutta), che contemporaneamente dice di attendere i risultati di un tavolo tecnico di lavoro sul tema: se così è, perché ha deciso di portarsi avanti con questa emulazione del senatore Fanfani?".

La citazione storica è relativa alla nota ’curva’ dell’Autostrada del sole, il cui tragitto da Bettole a Firenze passò da Arezzo artefice, si è sempre sostenuto, proprio l’aretinissimo leader democristiano.

Di contro il territorio senesesoffre ancora di cronici ritardi infrastrutturali, sostegnono Confcommercio e Confesercenti. Chi arriva a Siena, aggiungono, "si trova a fare i conti con una Siena-Firenze che difficilmente potrà migliorarsi e una linea ferroviaria che attende da decenni il raddoppio. L’avevamo espresso a chiare lettere nel documento per i candidati sindaco di Siena, e lo ribadiamo: l’alta velocità è l’unica chance per il nostro territorio di essere connesso al più importante asse di mobilità nazionale ed internazionale. Chiediamo alle istituzioni della provincia e ai candidati sindaco del capoluogo di mobilitarsi per opporsi all’isolamento. Da Giani ci aspettiamo più rispetto".