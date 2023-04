Alta velocità, i binari in Parlamento Sopralluogo nell’area di Montallese

C’è soddisfazione tra i sindaci della Valdichiana senese per il sopralluogo effettuato ieri mattina sulla linea Chiusi-Siena assieme agli onorevoli Silvio Franceschelli e Laura Boldrini, al segretario del Pd toscano Emiliano Fossi e al segretario democratico senese Andrea Valenti. Anche se nessuno lo dice apertamente, la sensazione è che l’ipotesi di realizzare la futura stazione in linea dell’alta velocità, Medio-Etruria, in territorio senese, abbia guadagnato punti rispetto alla prospettiva aretina.

E’ evidente, ad ogni buon conto, che dovrà essere creato un tavolo di confronto tra Siena ed Arezzo, con la Regione a fare da "arbitro", per mettere sul tappeto tutti gli argomenti e prendere una decisione. I sindaci, che da tempo marciano compatti per potenziare la tratta Chiusi - Siena, per riaprire stazioni secondarie come Montallese e Monte Sante Marie, per realizzare la "lunetta ferroviaria" di Sinalunga, per rendere permanente la fermata del Frecciarossa a Chiusi, si sono sforzati di far comprendere alla delegazione di parlamentari ed esponenti politici del Pd che la futura stazione dell’alta velocità avrebbe più senso in un territorio interno, più lontano dal capoluogo regionale e dalle grandi città, rispetto a un’area più urbanizzata, già oggi avvantaggiata e tutto sommato molto vicina a Firenze come Arezzo.

Ad avvantaggiarsi della scelta senese, oltre alla Valdichiana, sarebbero l’Umbria e la Valdorcia. Anche perché la nuova stazione in linea per treni veloci nascerebbe tra Tre Berte e Montallese, nei Comuni di Montepulciano e Chiusi, e vedrebbe anche un nuovo casello autostradale. Tutto questo è scritto a chiare lettere nel protocollo siglato da tempo dai Comuni della Valdichiana senese, presentato alla Regione e al Gruppo Ferrovie. Un documento che ha chiesto e preteso l’avvio di tavoli per il miglioramento urgente dei servizi sulla linea Chiusi - Siena, in risposta alle esigenze di studenti e lavoratori pendolari; per la modernizzazione della stessa linea, con elettrificazione e collegamenti anche verso l’Umbria e l’alta velocità; per il potenziamento dell’alta velocità e dei treni Intercity da Chiusi Scalo verso Roma e Milano, in modo tale da avere un collegamento strutturato verso nord e verso sud.

Oltre naturalmente alla stazione alta velocità. Proprio l’ente guidato dal presidente Eugenio Giani è stato chiamato in causa in questi giorni dalla consigliera regionale del Pd, Elena Rosignoli, che ha presentato una interrogazione per chiedere un forte intervento con l’obiettivo di impedire che dalla prossima estate sia cancellata la fermata dei Frecciarossa a Chiusi, vista che questa sarebbe l’intenzione del gestore.

Massimo Montebove