Alta Valdelsa, lotta contro la povertà

di Marco Brogi

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in prima linea per combattere fenomeni legati tra loro: povertà, fragilità, emergenza abitativa. Tante sul territorio le misure adottate o in rampa di lancio a sostegno di chi resta indietro: appartamenti volàno (soluzioni abitative temporanee per chi è in difficoltà), un cohousing tra donne eo mamme con bambini con 30 famiglie accolte fino a oggi; ‘Casa in Comune’, progetto attivo dal 2011 per mamme con figli e 39 famiglie accolte; progetti di ospitalità per uomini, come ad esempio ’Un po’ di tempo insieme’, grazie ai quali sono state accolte 67 persone; 10 forme di cohousing mediate dal servizio sociale e 2 piccoli condomini per anziani. Si tratta di dati snocciolati durante la presentazione a Firenze, presso Palazzo Strozzi Sacrati, del sesto rapporto sulle povertà e l’inclusione sociale in Toscana per il 2022. All’incontro ha preso parte anche Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, che ha proposto un modello strategico in un intervento dal titolo ‘La casa al centro: rete e circolarità di risorse per la sostenibilità’. Presenti per la Ftsa il direttore generale Nicoletta Baracchini e l’assistente Sociale Romina Mangiabene. "La strategia già attuata da Ftsa per intervenire sull’ emergenza abitativa e la marginalità in Alta Val d’Elsa ha permesso di gestire il problema con una prospettiva ampia – ha detto Baracchini – Intendiamo portare il tema dell’abitare nelle politiche sociali e ricondurre a una gestione associata a matrice sociale la messa a rete delle risorse immobiliari pubbliche e private disponibili. Con il servizio sociale professionale è possibile accompagnare chi, in autonomia, non riuscirebbe ad accedere alla casa né a mantenerla, favorendo percorsi di coabitazione e di mobilità verso alloggi più sostenibili". Tra gli vari interventi avviati il progetto ‘Unrra’ (ospitalità in strutture ricettive per 53 persone accolte da gennaio 2021 a marzo 2022, la ’Casa dell’Amicizia’ in sinergia con la Caritas diocesana (9 nuclei) e il progetto ‘Wivo Radicondoli’, a cura del Comune. Dal 2020 a oggi Ftsa ha aumentato il numero degli immobili occupando tutto il patrimonio pubblico disponibile, collaborando con curia e terzo settore per la messa a disposizione di alloggi vuoti e per attivare iniziative per la prevenzione degli sfratti .