"Alloggi Erp, primo passo"

"Finalmente un primo atto concreto per recuperare gli appartamenti sfitti dei comuni della provincia". È quanto affermano i consiglieri comunali Gianluca Marzucchi e Adriano Tortorelli, a proposito del bando casa lanciato dalla Fondazione Monte dei Paschi. "Per Siena – affermano – è una boccata di ossigeno, non sufficiente a risolvere il problema, ma un buon inizio. Rimane sullo sfondo anche il problema delle case assegnate, talvolta prive dei più elementari requisiti di sicurezza, oltre a condizioni di estremo disagio abitativo. Restiamo fiduciosi che si possa intervenire magari con un ’grande progetto’ che coinvolga oltre al Comune anche la Regione e, per quanto può, la stessa Siena Casa".