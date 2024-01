Alle Scotte un Tac ’rivoluzionaria’: "Esami più veloci e meno invasivi"

Una nuova Tac, unica in Italia, superveloce e con definizione altissima, costata 1,8 milioni di euro: punta di diamante della nuova strumentazione tecnologica di ultima generazione arrivata all’Azienda ospedaliero universitaria grazie al piano di ammodernamento delle apparecchiature, avviato in contemporanea ai lavori di ampliamento e ristrutturazione del policlinico, grazie a Regione e fondi Pnrr. L’inaugurazione alle Scotte all’interno della Diagnostica per Immagini diretta dalla professoressa Maria Antonietta Mazzei.

Si tratta di un Revolution Apex Elite, GE Healthcare, primo apparecchio di tale tipologia installato in Italia: la nuova Tomografia computerizzata è dotata del sistema tubo-detettore più veloce (rotazione 0.23 secondi), del detettore più ampio e del tubo a raggi X più potente che ci siano a disposizione al momento, oltre che della tecnologia della doppia energia (spectral imaging) che "consentono di effettuare immagini più dettagliate in minor tempo e con maggior precisione, a vantaggio di pazienti e operatori. Con questa TC è possibile eseguire indagini per lo studio del cuore e delle coronarie in un solo battito cardiaco, superando i limiti dell’imaging cardiaco e coronarico non invasivo presenti con apparecchi a rotazione più lenta", spiega la professoressa Mazzei.

"Prosegue la crescita e il potenziamento delle Le Scotte – dice il presidente della Regione Eugenio Giani, presente al taglio del nastro – la Toscana c’è e continuerà a garantire il suo sostegno. E’ una giornata importante perché la Toscana può contare su una innovativa tecnologia che migliorerà la diagnosi e i vantaggi per i pazienti e consentirà ai professionisti di lavorare meglio e in ambienti adeguati, con i più alti standard di efficienza ed efficacia".

"Questa nuova Tc – aggiunge l’assessore Simone Bezzini - potenzia l’integrazione tra ricerca, didattica e assistenza. La presenza di un algoritmo di ricostruzione delle immagini basato sull’intelligenza artificiale (deep learning) consente di ridurre ulteriormente la dose di radiazioni mantenendo immagini di qualità elevata".

Dal 2011 l’Aou Senese è l’unico centro dell’area vasta sudest che ha in uso una TC con doppia energia. "Si tratta di un investimento molto importante per noi, con il costante sostegno della Regione – commenta il direttore generale Antonio Barretta -. Con la nuova TC, la Diagnostica per Immagini ha in dotazione non più un solo apparecchio, bensì due. Infatti, la TC precedentemente utilizzata, ancora molto valida dal punto di vista diagnostico ed anch’essa dotata della doppia energia, sarà riposizionata nei prossimi mesi in altri locali all’interno dell’ospedale in un’ottica sempre attuale di efficientamento e valorizzazione di tutte le risorse". La nuova TC, infatti, rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e ricerca per i 45 medici in formazione della Scuola di specializzazione di Radiodiagnostica, diretta dalla stessa professoressa Mazzei.

"La cosiddetta ‘doppia energia’ – spiega la direttrice della Diagnostica per Immagini - permette di ridurre drasticamente la dose di mezzo di contrasto iodato utilizzato nella maggior parte degli esami TC, garantendo maggior sicurezza, soprattutto nei pazienti oncologici che spesso assumono farmaci che già di per sé possono realizzare tossicità renale e, al tempo stesso, consentendo l’esame anche in quei pazienti con una ridotta funzionalità renale. Con la doppia energia è possibile inoltre ridurre la dose di radiazioni al paziente, ricavando immagini senza contrasto direttamente dalle immagini ottenute nelle scansioni dopo contrasto, in pratica risparmiando l’esecuzione di almeno una scansione TC durante l’indagine. I vantaggi di questa tecnologia per il medico radiologo sono invece prevalentemente legati ad una più rapida identificazione delle lesioni patologiche, grazie alla realizzazione di un maggior contrasto tra queste e i tessuti circostanti, con conseguente riduzione dell’errore diagnostico".