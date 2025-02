Alle Scotte un convegno e la Santa Messa. Focus sui progetti di umanizzazione delle cure

L’11 febbraio è la Giornata mondiale del Malato, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Un evento che l’AouS celebra con la terza edizione della Giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura. L’evento, aperto alla cittadinanza, prevede un convegno dalle 9.30 nel centro didattico sui progetti e i percorsi di umanizzazione e accoglienza messi in atto in ospedale, insieme alle iniziative con il volontariato.

Saranno esposti anche i poster relativi ai progetti di umanizzazione portati avanti: 36 nuovi progetti nel 2025 che si aggiungo ai 30 del 2024. Le iniziative proseguono poi per tutto l’arco della giornata: nei reparti di degenza, viene servito un menù studiato per l’occasione; nel pomeriggio, alle 16, il cardinale Augusto Paolo Lojudice celebra la Santa Messa nella cappella ospedaliera. A seguire, alle 17.30, ancora al centro didattico, si tiene la presentazione del libro ’Una marcia in più. Noi oltre il Covid’, progetto di storytelling che raccoglie le testimonianze dei pazienti durante il periodo della pandemia.

Parteciperanno alle iniziative, insieme ai verrtici di opsedale e Università, il presidente Eugenio Giani e gli assessori Simone Bezzini e Giuseppe Giordano.