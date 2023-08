Allarme spugne fritte Due casi a Poggibonsi

Preoccupazione a Poggibonsi tra i proprietari dei cani per le cosiddette ‘spugne fritte’. Due esche di questo tipo sono state rinvenute nella zona del vecchio ospedale. La spugna fritta è micidiale perché, insaporita dalla cottura nell’olio, diventa appetitosa non solo per i cani ma anche per i gatti. Ma è un pericolo per i bambini che potrebbero toccarle e ingerirle. Quando arrivano nello stomaco dei cani si gonfiano portando alla morte dell’animale tra atroci dolori. Si tratta di episodi inquietanti successi nelle ultime ore, che stanno creando allarme. Due anni fa in diverse zone di Poggibonsi, in particolare nell’area di sgambamento cani del Bernino, alla Magione e alle Piaggiole erano state buttate polpette avvelenate. La Municipale aveva indagato a lungo, purtroppo senza esito, per risalire agli autori degli assurdi gesti. Quello dei bocconi killer è un problema che si era manifestato anche 3 anni fa in città. Un cane era morto dopo atroci sofferenze e un altro era stato salvato in extremis dal veterinario.