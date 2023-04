Allarme rifiuti abusivi Aumentano i controlli

Gli scaricatori abusivi non sembrano mostrare segni di ravvedimento, soprattutto nelle periferie e nelle frazioni, specialmente le più lontane, e il Comune di Colle intensifica l’azione contro l’abbandono di rifiuti nell’ambiente ed il loro scorretto conferimento nei cassonetti con l’introduzione di ‘Sistemi Ispettivi Ambientali’ per il contrasto al malcostume e la salvaguardia del decoro urbano, deliberata dalla giunta municipale. "In seguito ad episodi di abbandono di rifiuti o di errato conferimento – afferma una nota di Palazzo Renieri – l’amministrazione comunale ha demandato agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari all’operatività dei sistemi di ispezione ambientale. Il gestore unico del servizio di gestione dei rifiuti urbani è in grado di svolgere azioni di prevenzione, educazione e informazione in materia, come strumento di contrasto ai fenomeni di malcostume ed al controllo del decoro urbano". E’ il passo propedeutico all’entrata in azione degli ispettori ambientali e, soprattutto, delle attese ‘fototrappole’ che hanno già dato risultati positivi nei Comuni vicini dove sono state installate.