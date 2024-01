Allarme per i rincari energetici. Il Comune alla prova dei conti: "Le bollette ora sono pesanti"

"Sono preoccupato: tra la guerra in Medioriente e la crisi nel canale di Suez, i costi per l’energia rischiano di lievitare ulteriormente". Parola dell’assessore comunale al Bilancio, Riccardo Pagni (foto), che snocciola i numeri riportati nelle bollette di Palazzo pubblico. "Anche l’amministrazione comunale, proprio come le famiglie e le aziende, è alle prese con i rincari energetici – spiega –. Per l’energia elettrica il gestore del Comune è Edison, ma per risparmiare ulteriormente stiamo procedendo con un’attenta opera di revisione strutturale: in pratica stiamo sostituendo con lampade al led non soltanto i vari punti luce della pubblica illuminazione, ma anche quelli presenti negli uffici comunali. In questo modo si utilizzerà un quarto di quello che consumiamo ora".

Le cifre riportate sulle bollette elettriche di Palazzo pubblico sono eloquenti: "Nel 2021 abbiamo speso 2,5 milioni di euro – evidenzia Pagni –, nel 2022 3,5 milioni che l’anno scorso sono ’lievitati’ a 3,9. Per il 2024 invece la spesa prevista è di 2,9 milioni di euro. Ho voluto proporre una variazione nel Bilancio 2023 di 700mila euro, per anticipare il pagamento dell’ultima bolletta relativa al quarto trimestre dell’anno passato, in modo da non ritrovarcela nei conti di quest’anno come vecchia fattura". Per quanto riguarda invece la fornitura di gas, Palazzo pubblico ha un contratto pluriennale con Estra: "Nel 2021, anno della pandemia che ha visto scuole e uffici chiusi durante il lockdown – ricorda l’assessore – la spesa è stata di 663mila euro, mentre nel 2022 si è tornati lentamente alla normalità e la bolletta è stata di poco più di un milione di euro. Il vero rincaro è stato registrato l’anno scorso quando l’amministrazione comunale ha pagato 1,2 milioni di euro. Infine per quest’anno la previsione era una spesa di un altro milione di euro, ma questo prima che scoppiasse la guerra in Medioriente e la crisi nel canale di Suez". Pagni conclude: "Come amministrazione comunale stiamo cercando finanziamenti per la sostenibilità, penso al fotovoltaico sui tetti delle scuole, che hanno notevoli consumi energetici. Se infatti si riuscissero ad alleggerire le bollette, nel Bilancio avremmo più libertà di manovra nella spesa corrente".