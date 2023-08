Allarme in Banchi di sopra Si staccano calcinacci

Pompieri e un mezzo dei vigili del fuoco ieri, poco prima delle 19, in via Banchi di sopra quando i senesi sciamavano verso il Cortile del Podestà per vedere il Drappellone. Si sono staccati infatti calcinacci, come documenta la foto che pubblichiamo, dal palazzo antico all’altezza del negozio ’Occitane’ e di quello di biancheria intima che si trova accanto. Non ci sono stati fortunatamente problemi per i passanti. Tuttavia i vigili del fuoco hanno compiuto verifiche staccando le porzioni che apparivano pericolanti, poi serviranno verifiche più approfondite. Probabile che la zona venga transennata per sicurezza. Un piccolo intervento, quello dei vigili del fuoco, come ne accadono tantissimi ogni giorno in quanto si tratta di palazzi molto antichi.

In questi giorni continuano però anche i furti, concentrati nella zona di Arbia. C’è chi è tornato a casa dopo qualche giorno di vacanza, trovando la brutta sorpresa della casa sotto sopra. Sui social anche la segnalazione di persone sospette che si muovono nella zona. La frazione è piccola per cui hanno dato subito nell’occhio.

La.Valde.