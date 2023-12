Allarme furti, aumentano i controlli. I sindaci incontrano i cittadini

Restano molto alte la tensione e l’attenzione dei cittadini dell’Amiata. Il lungo elenco di furti e anche una rapina a mano armata hanno messo tutti in uno stato di vera allerta. Si cercano assicurazioni - e sono arrivate - sull’aumento dei servizi di controllo del territorio. I carabinieri marcano il territorio giorno e notte. Lo fanno utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione.

Ai servizi con le macchine dell’Arma, ben riconoscibili, si aggiungono quelli con le auto civili e carabinieri, o agenti di altri corpi, in borghese. "Dopo il mio appello – dice Claudio Galletti sindaco di Castiglione d’Orcia – i cittadini di Campiglia e Vivo d’Orcia mi hanno chiesto un incontro per affrontare i temi del crescente fenomeno dei furti. Ripeterò ciò che ho scritto, ovvero che ho trovato nei carabinieri ampia disponibilità sull’aumento dei servizi sul territorio. L’auspicio che questa ondata di furti e altri atti delittuosi cessino per restituire ai cittadini quella serenità che hanno perso".

Aumenta, come accennato, lo stato di ’vigilanza passiva’ di molti cittadini perché durante la notte, specialmente in quelle ore quando circolano pochissime auto e persone, i ladri si muovono con facilità. Come vedranno persone strane, chiameranno i carabinieri.

Ad Abbadia San Salvatore, ma sicuramente anche negli altri comuni, gli uomini della polizia municipale visionano, con particolare attenzione rispetto alla normale attività, le telecamere di sorveglianza che sono attive in molte parti del paese. Anche Radicofani ha perso quella tranquillità di sempre. "Da tanto tempo – conferma il sindaco Francesco Fabbrizzi – regnava la piena serenità. Sarà una coincidenza, ma da quando il traffico, causa lavori sulla galleria ’Le Chiavi’, è stato deviato per la provinciale che corre ai piedi del nostro paese si sono registrati i primi furti. Confidiamo negli uomini delle forze dell’ordine impegnati a individuare e assicurare alla giustizia questi ladri".

Anche il sindaco di Abbadia San Salvatore ha incontrato un gruppo di cittadini. Quelli che hanno condiviso la proposta, fatta correre sui social, di mettere in atto la ’vigilanza passiva’. Il sindaco Tondi ha detto al gruppo di cittadini di essersi interessato del problema con la prefettura, chiedendo valutare l’opportunità di un piano straordinario di controllo del territorio. Sulla ’vigilanza passiva’ il sindaco non ha alcuna competenza. Ha il dovere - lo ha ripetuto - di ricordare a tutti di agire, seppur con lo spirito di contribuire alla sicurezza del paese, nel pieno rispetto della legge.